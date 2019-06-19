POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanını İBB'de ağırlayacağım"

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları cevapladı. Millet iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, Ordu'daki skandalla ilgili bir kez daha hakaret iddialarını yalanladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, pazar gününe kadar hakkında neler söyleneceğini bildiğini ifade ederek bunların hepsinin pazartesi günü unutulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "muhtar bile olamaz" sözlerini hatırlatan İmamoğlu, millet iradesinin onu buralara getirdiğini, milletin iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de İstanbul seçimleriyle ilgili soruları cevapladı. Çocuklar, gençler ve kadınlarla ilgili özel projeler hazırladıklarını söyleyen İmamoğlu, hızlıca çocuk nüfusunun fazla olduğu mahallelerde 150 kreş inşa edeceklerini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanını İBB'de ağırlayacağım"

Bakın birileri Sayın Cumhurbaşkanına, "muhtar bile olamaz" dediler. Bu milletin iradesi belediye başkanı da yaptı İstanbul'a, Cumhurbaşkanı da yaptı. Dolayısıyla herkes iyi biliyorum ki benim seçildiğim gün seçilmeme saygı duyacak. Benimle ilgili pazar günü kadar neler söylenecek biliyorum.

Seçildikten sonra bunların hepsi unutulacak. Buradan tüm vatandaşlarıma söylüyorum. Bu saldırılar bizim göreve hazmedemeyenlerin saldırılarıdır.

Biz pazartesi gününden sonra görevimize başlayacağız. İnanın Sayın Cumhurbaşkanı, örneğin bir saat gittim Beştepe'de misafir oldum. Çok da keyifli bir sohbet yaptık. Ben kendisine de İBB'de ağırlayacağım, gelecek. Ağırlayacağız, konuşacağız. Dolayısıyla milletin iradesine herkes saygı duyacak. Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi mücadelesinde asla zaafiyete uğramasına bu millet müsaade etmeyecektir."

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