Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta geçen yıl 4 Haziran sabahı meydana geldi. Nurcan Saraç ve Cengiz Aydın, 3 yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, alkollü olan Aydın, kadına saldırdı. Bunun üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Ancak Cengiz Aydın odanın kapısını kırarak, içeri girdi ve 2 çocuk annesini boğmaya çalıştı. Saraç da elindeki bıçağı, Aydın'ın kalbine sapladı. Ardından 112 Acil'i aradı. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurcan Saraç, tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Saraç ile ölen Cengiz Aydın'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın öldürme kastıyla bıçağı maktulün kalbine sapladığını, bıçağın da meyve bıçağı olmadığını belirterek, 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığa 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

'MÜVEKKİLİM KENDİSİNİ VE BEBEĞİNİ KORUMUŞTUR'

Sanık avukatı Serap Ertuğrul ise müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, Müvekkilim olay öncesinde 112'yi aramıştır. Bize göre meşru müdafaanın tam koşulları oluşmuştur. Müvekkilim kendisini ve bebeğini korumak içgüdüsüyle hareket etmiştir. Mahkemenin, müvekkilimin korku ve panik anlarını da dikkate almasını istiyorum. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum dedi.

'ÖLMEMEK İÇİN BIÇAĞI ELİME ALDIM'

Sanık Nurcan Saraç ise mecbur kaldığı için bıçağı eline aldığını ifade ederek, Ben öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım. Cengiz güçlü biriydi, benim onu öldürmeye gücüm yetmez. Ben o gece elimden geleni yaptım diye konuştu. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Saraç, Ben en başından beri söylediğim gibi bıçağı saplamadım. Saplamış olsaydım, benim de üzerimde kan olurdu dedi.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİ