MAGAZİN

Arda Turan ve Berkay davasında ikinci duruşma başladı

Bir mekanda futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşine sarkıntılık yapması üzerine yaşanan olaylar sonucu, ilkine Şubat ayında çıkılan mahkemenin ikinci duruşması bugün yapılıyor.

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemini haftalarca meşgul eden Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasının ikinci duruşması başladı. Taraflardan Berkay Şahin mahkeme salonuna gelirken, Arda Turan’ın avukatları ünlü futbolcunun savunmasını yapacak. Mahkemeden çıkacak karar ise merakla bekleniyor.

41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bu sefer bir tanık dinlenecek. Olay anında mekanda bulunan Önder Tiryaki isimli vatandaş mahkemenin talebi üzerine salona çağrılacak. Mahkeme hakimi, olaya ilişkin 50 sayfalık bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi. Duruşma tanık beyanıyla devam edecek.

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