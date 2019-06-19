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Bakan soylu, son durum açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sel bölgede ağır tahribata neden oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu daha sonra 3 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Burada 4-5 günce yağmur yağış etkili olmuştu. Gerek DSİ gerek belediye ekiplerimiz, burada çalışıyorlardı. Tamda öğle molası verdikleri vakitti. Hemen şu karşıda bir köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yiyerek, istirahat ederken bu sel onları burada yakalamış oldu. 4 kullanılan, 3 de yarı kullanılan içinde kimsenin olmadığı, toplam 7 bina sel tarafından yerinden sökülerek götürüldü. Ancak temelleri kaldı. Arazide arkadaşlar tarafından aramalara hala daha devam ediliyor. 280 arama kurtarma ekibimiz Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, şu anda bu hattı boylu boyunca arıyor. Şu an da ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz öncede 1 kişiye daha ulaştık. Verilerimize göre, 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda yoğun şekilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Sel ve heyelanda bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını da kaydeden Bakan Soylu, Hasar tespiti noktasında da çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın da hasarları tespit edilerek gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum diye konuştu.

PAKDEMİRLİ 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Son 5 gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı. 'Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin' şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almada eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü 3 gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. 3 gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz dedi.

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