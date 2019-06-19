GÜNCEL

Akıllara durgunluk veren maganda bakın ne yaptı

Eskişehir çevre yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, akan trafiğin içerisinde yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de başka insanların canını tehlikeye attı.

Görüntülerden, plakasının olmadığı ortaya çıkan motosiklet, seyir halindeki araçların arasından son sürat geçti. Hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan motosiklet sürücüsünün aşırı hızının yanı sıra ise yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 100 kilometre hızla giderken motosikleti üzerine uzanarak kullanan sürücü, hem kendinin, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yolda seyahat eden sürücüler tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Plakası bulunmayan motosiklet ve sürücüsü daha da süratlenerek gözden kayboldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak Demirtaş açıklaması: Haklı ne işi var...
Kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak Demirtaş açıklaması: Haklı ne işi var...
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
ABD İHA'sını vurmuştu! İran enkaz fotoğraflarını yayınladı
ABD İHA'sını vurmuştu! İran enkaz fotoğraflarını yayınladı
HDP'den Abdullah Öcalan'ın seçim çağrısıyla ilgili son dakika açıklama
HDP'den Abdullah Öcalan'ın seçim çağrısıyla ilgili son dakika açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadıköy'de tırtıl istilası
Kadıköy'de tırtıl istilası
Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya otel buluşmasında yeni görüntüler
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya otel buluşmasında yeni görüntüler
Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı
Ankara’da servis aracı devrildi: 15 yaralı
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
Duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Seçime 2 gün kala İsmailağa Cemaati'nden ilginç açıklama!
Seçime 2 gün kala İsmailağa Cemaati'nden ilginç açıklama!