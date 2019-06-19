İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli öldü işte görüntüler

Ebu Mayyalah, Kudüs'te bir hastaneye kaldırılmadan önce kendisine uygulanan şiddet nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığını söyledi.

İsrail’in Ebu Mayyalah’a yönelik acımasız saldırısı ve Filistin halkına yönelik ağır ihlalleri Filistinli insan hakları grupları tarafından şiddetle kınandı.