Erdoğan: "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı"

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun The Marmara oteldeki görüşmesine değinen Erdoğan "Moderatörle CHP'nin adayı yayından önce bir araya geliyor, bu ne densizliktir. TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun." dedi.

Erdoğan, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Yıldırım'ın karşısındaki aday sanki İstanbul'da hiç yaşamamış." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etti" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?"

-Bu milletin boş lafa takiyeye karnı toktur. CHP çöptür, çamurdur. Pazar günü inşallah farklı bir müjdeyle devam etmeliyiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? mesele bu kadar önemli.

"Mursi öldürülmüştür"

-Mursi mahkemede 20 dakika yerde çırpındı. yetkililer müdahale etmedi. bende diyorum ki eceliyle değil Mursi öldürülmüştür.

"Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceksiniz"

-Meydanı milli irade hırsızlarına bırakmayacağız. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceksiniz, bunu yakın takibe alacağız. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 31 Mart seçimlerinin galibi şüpheye yer bırakmayacak şekilde Cumhur İttifakıdır. Ülkemizi ve İstanbul'u halk düşmanı bu faşist zihniyete Pazar günü teslim etmeyeceğiz.