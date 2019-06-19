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Çöpten çıkan mutluluk

Batman’da çöp toplayan bir çocuk, çöp kutusunda bulduğu oyuncak ayı ile kendinden geçti. Bulduğu oyuncak ayıya sarılan çocuğun o andaki mutluluğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Batman Turgut Özal Bulvarı’nda çöp konteynerlerinde pet şişe ve kağıt toplayan bir çocuk, çöpe atılmış pembe renkli bir oyuncak ayı buldu. Çöp kutusunda bulduğu oyuncak ayı ile kendinden geçen çocuğun mutluluğu cep telefonları kamerasına yansıdı. Oyuncak ayıyı bulan çocuğun yaşadığı mutluluğun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. 

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