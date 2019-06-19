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Beşiktaş'ta feci kaza kamerada! Motosikletle bisiklet sürücüsü çarpıştı

Beşiktaş'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

Beşiktaş istikametine hızla ilerleyen bir bisiklet sürücüsü, hatalı şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan bisikletli metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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