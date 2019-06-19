YEREL

Denizli'de aşkın dilini Google Translate ile çözdüler

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara ile internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati (39), ortak dil bilmemelerine rağmen 7 ay sosyal medya üzerinden yaşadıkları aşkı, evlilikle taçlandırdı. Denizli'de yapılan düğünle dünya evine giren çift, birbirleriyle iletişimlerini cep telefonlarına yükledikleri tercüme programı (Google Translate) ile sağlıyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden tercüme programı Google Translate'i kullanarak, iletişim kurdu.

Kara ve Bahasa dili konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla, Endonezya'ya gitti. 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı.

Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi beraberine alıp, memleketi Denizli'ye getirdi. Çift, burada kıyılan nikah ve yapılan düğünle dünya evine girdi.

Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, "Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu
Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu
Cezaevinden çıktı eski eşi ve baldızını öldürdü
Cezaevinden çıktı eski eşi ve baldızını öldürdü
FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Esad'tan İdlib'te sivil katliam: 14 ölü 15 yaralı
Esad'tan İdlib'te sivil katliam: 14 ölü 15 yaralı
İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a ırkçılık suçlaması
İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a ırkçılık suçlaması
YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor
YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da dilencilerin küçük çocukları kiraladığı ortaya çıktı
Antalya'da dilencilerin küçük çocukları kiraladığı ortaya çıktı
Bolu'da D-100'ün Ankara yönü selden dolayı trafiğe kapandı
Bolu'da D-100'ün Ankara yönü selden dolayı trafiğe kapandı
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
Yalova'da yolda buldukları çanta hayatlarını kararttı
Yalova'da yolda buldukları çanta hayatlarını kararttı
19 Haziran Türkiye Gündemi
19 Haziran Türkiye Gündemi
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama
Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?