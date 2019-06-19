Yalova'da yolda buldukları çanta hayatlarını kararttı
İki kere Avrupa Halter Şampiyonu olan ve ardından Türk nüfusuna geçerek Müslüman olan Can Van Deer Meer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulduğu çantayı sahibine teslim etti. Ancak Meer bir süre sonra hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınınca adeta hayatı karardı.
Hollanda'dan gelip Türkiye’ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup 'Can' ismini alan Avrupa eski Halter Şampiyonu Can Van Der Meer'in (61) eşiyle birlikte yolda bulup, polise teslim ettiği çanta nedeniyle hayatı karardı.
Sahibinin, çantadaki 2 bin liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu Can Van Der Meer, 'açık alandan hırsızlık' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı.
Antalya'dan dava için Yalova'ya gelen çift, asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.