Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moderatör denilen zat bütün bilgileri veriyor

"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz" buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen akşam bir televizyon kanalında değil tüm televizyonlarda yayına giren olaylarda o moderatör denilen zat, ona bütün neler sorulacağının bilgilerini veriyor. Böylece bir televizyon programa çıkılıyor. Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. Bu şahsa veriliyor ve inkar ediyor. Ama ne oldu? Yerin kulağı var, unutma. Ve Marmara Otel'de nasıl bir araya geldiler, kaç dakika görüştüler hepsinin bilgileri şu anda elimizde. Bu ahlaki değildir, gayriahlakidir. Ahlaksızlıktır bu, böyle bir şey olamaz. İnşallah 23 Haziran Pazar günü milletimizin ferasetiyle kaybedeceklerdir. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin hele hele Türk siyasetine nefret söylemi bulaştırmanın hiç kimseye faydası yoktur" şeklinde konuştu.