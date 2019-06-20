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İstanbul'da büyük operasyon 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silivri’de düzenlenen operasyonda 55 çuval içerisinde 650 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerinin skunk diye tabir edilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine yol kontrollerine yoğunluk veren ekipler; TEM yolu üzerinde şüpheli olarak gördüğü kapalı kasa araçta arama yaptı. 

Bagajdan Çuval Dolusu Uyuşturucu Çıktı 

Yol kenarında duran araca dikkatle yaklaşan Jandarma ekipleri, önce aracın sürücüsü ile yandaki şüpheli şahsı kontrol altına aldı. Şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra araçta detaylı arama yapan Jandarma ekipleri; aracın bagaj bölümünde 55 çuval içinde yaklaşık 650 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Suç Dosyası Kabarık Çıktı 

Gözaltına alınan şahıslardan E.K.’nın; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak gibi 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.’nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor. 

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