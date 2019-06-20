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Cumhurbaşkanı avukatın Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay Çatı davası yorumu

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yurtta Sulh Konseyi üyelerine yönelik açılan davada karar açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın "Bizler avukatlar olarak büyük bir titizlikle takip ettik. Bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları bulunmaktadır. Bu süreç de kısa sürede sonuçlanır ve kararlar kesinleşmiş olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay Çatı Davası kararına ilişkin olarak, "Bu sanıkların dışında darbe girişiminin asıl faili Fethullah Gülen ve diğer sanıklar yabancı ülkelerde rahat bir hayat sürdürmektedir. Bugün sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaktır" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın karara ilişkin açıklama yaptı.

Aydın, "Bugün Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı, kamuoyunda Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen dava karara bağlanmıştır. Kararda Yurtta Sulh Konseyi üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir" dedi.

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