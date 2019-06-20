POLİTİKA

Süleyman Soylu "6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında "İlk kez söylüyorum, Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz

Göç meselesiyle terörle ve uyuşturucuyla ilgilendiklerinden fazla ilgilendiklerini belirten Soylu, bu yıl 122 bin kaçak göçmeni yakaladıklarını söyledi.

"Ben nasıl kurallara uyuyorsam Suriyeli de kurallara uyacak." ifadesini kullanan Soylu, "Geçen sene İstanbul'dan 4 bin 500 kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul'u kaçak göç merkezi yapamayız." dedi.

Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz

İstanbul'da kaçak göçmen bırakmayacaklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'a söylüyoruz, 6 ay bize süre verin. 6 ay içinde İstanbul'da bu konulardan şikayet ettiğiniz bütün meseleleri bitireceğiz. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorunda kalacak. Kim uymuyorsa gereğini yerine getiririz. İlk kez söylüyorum. Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak."

Bakan Soylu, Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısının olduğunu da kaydetti.

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