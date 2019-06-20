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İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada

TEM Otoyolu’nda otomobille seyir halinde olan bir maganda araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde başka magandanın ise iki aracın arasından kıl payı makas atarak geçmesi dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Magandanın sevinç çığlığı attığı o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde otomobille seyir halinde olan maganda, trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı. Defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, şov uğruna hem kendi canını hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi. 

Yaptıklarıyla dehşete düşürdü, sevinç çığlığı attı 
Öte yandan Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde otomobille seyir halinde olan bir başka maganda ise kentin en işlek yolunda araçların arasında makas atmaya başladı. Okmeydanı istikametine doğru seyreden maganda son olarak yol ayrımına geldiğinde iki aracın arasından kıl payı makas atarak inanılması güç bir şekilde geçti. Sevinç çığlığı atarak yaptıklarını cep telefonlarıyla kaydettiren magandalar dehşetin boyutunu gözleri önüne serdi. O anları kaydeden magandalar marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı. 

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