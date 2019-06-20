POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yabancı Basınla Buluşma toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye gündemi oldukça yoğun bir ülkedir. Tarihi beşeri ve pek çok coğrafi özelliği bulunuyor. Sudan'dan Endonezya'ya, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan kökü asırlar öncesine dayanan bir kökenimiz var. İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere, çeşitli ülkelere giden vatandaşlarımız da ciddi bir yekün oluşturuyor. Bizim ne Avrupa'daki ne Kafkasya ne Balkanlar'da, Latin Amerika bile Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın olduğunu biliriz. Orta Asya'daki soydaşlarımızın vatandaşları bizim de sorunumuzdur.

''Göz yummayacağız''

Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bizim öncelikle güvenliğimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya gereksinimimiz var. Libya'daki krizi, Sudan'daki çatışmaları, Filistinli kardeşlerimizin çilesini anlıyoruz. Bir veba gibi yayılan Neonazi'ye göz yummuyoruz. Pazartesi günü Muhammed Mursi'nin vefatıyla demokrasi ölümüne sessiz kalmıyoruz. Meslektaşınız olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutturulmasına nasıl göz yummadıysak, Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinayet sanığından 'Üzerine kanımı sürmüş olabilir' savunması
Cinayet sanığından 'Üzerine kanımı sürmüş olabilir' savunması
Reuters anket iddiası : AK Parti anketinden çıktı, Erdoğan strateji değiştirdi
Reuters anket iddiası : AK Parti anketinden çıktı, Erdoğan strateji değiştirdi
İlk imzalar atıldı! Rolls-Royce ve Siemens arasında dev anlaşma
İlk imzalar atıldı! Rolls-Royce ve Siemens arasında dev anlaşma
Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı
Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Xiaomi'nin 100 Watt hızlı şarj eden alet videosu
Xiaomi'nin 100 Watt hızlı şarj eden alet videosu
Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada
Sokakları dans ederek temizleyen işçinin renkli anları kamerada
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada
İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada
Cumhurbaşkanı avukatın Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay Çatı davası yorumu
Cumhurbaşkanı avukatın Hüseyin Aydın'dan Genelkurmay Çatı davası yorumu
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın Çatı Davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın Çatı Davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Wilma Elles eşi kimdir imam nikahlı Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Wilma Elles eşi kimdir imam nikahlı Kerem Göğüş ile boşandı mı?