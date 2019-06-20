Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye gündemi oldukça yoğun bir ülkedir. Tarihi beşeri ve pek çok coğrafi özelliği bulunuyor. Sudan'dan Endonezya'ya, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan kökü asırlar öncesine dayanan bir kökenimiz var. İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere, çeşitli ülkelere giden vatandaşlarımız da ciddi bir yekün oluşturuyor. Bizim ne Avrupa'daki ne Kafkasya ne Balkanlar'da, Latin Amerika bile Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın olduğunu biliriz. Orta Asya'daki soydaşlarımızın vatandaşları bizim de sorunumuzdur.

''Göz yummayacağız''

Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bizim öncelikle güvenliğimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya gereksinimimiz var. Libya'daki krizi, Sudan'daki çatışmaları, Filistinli kardeşlerimizin çilesini anlıyoruz. Bir veba gibi yayılan Neonazi'ye göz yummuyoruz. Pazartesi günü Muhammed Mursi'nin vefatıyla demokrasi ölümüne sessiz kalmıyoruz. Meslektaşınız olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutturulmasına nasıl göz yummadıysak, Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız.