POLİTİKA

Binali Yıldırım: "Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK terör örgütüdür"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu STK temsilcileri ile yaptığı açıklamada, "Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK terör örgütüdür" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kahvaltı Programı'na katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul’da yaşayan herkesin birbirine et ve kemik gibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yapmışız. Bugün mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK, terör örgütü FETÖ aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt insanların gelecek umutlarını yok etmiştir. Türk Kürt kardeşlerimizi birbirine düşman etmiştir" dedi. 
Etnik kimliğin olumsuzluk olmaması gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar tarih boyunca büyük acılar yaşattı. Bu acıları yaşatan zihniye bugün sizi kucaklıyorum diye etrafınızda dolaşıyor. Bu tam bir ikiyüzlülük. CHP zihniyeti deyince aklınıza neler geliyor. Dersimi hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz' dedi. 

Farklı olmayan bir şey varsa gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Bölgenin kalkınma açığını kapatmak için çok yatırım yaptı. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi. 

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