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Çin'deki Uygur Türkleri toplama kampına girildi inanılmaz görüntüler

SİNCAN Uygur Özerk Bölgesi'nde yaklaşık bir milyon Uygur Türkü Müslümanın tutulduğu toplama kamplarına BBC girdi, işte asimile edilmeye çalışılan Türklerin hali

ÇİN'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adını verdiği toplama kamlarında asilimile edilmeye çalışılıyor. BBC'nin özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevini andırdığını" gösteriyor. 

Pekin hükümeti bu kampların varlığını uzun süre reddediyordu. Ancak bu kamplar "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında, "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" olarak resmi bir yapıya büründürüldü.

Namaz yasak, 10 kişilik koğuş var

Namaz kılmanın yasak olduğu kamplarda "öğrenciler", 10'ar kişilik koğuşlarda kalıyor. Bu tesislerde BBC girmeden hemen önce göstermelik değişiklikler yapılmış. Asimilasyon kampında tutulan öğrencilerin dışarı çıkması yasak. Haftada bir gün aile izni olduğu söyleniyor ancak o da gerçek değil. 10 kişi bir tuvaleti kullanırken, odaların camlarında demir parmaklıklar, avluda ise cezaevlerindeki gibi gözetleme kuleleri var. 

Dayak ve işkence görüyorlar
Daha önce kampta kalan bir kızın anlattıkları ise zulmü belgeliyor. Telefonunda whatsapp bulunduğu için kampa alınan genç kız, elleri kelepçeli olarak bir ay mahkum gibi tutulmuş, dayak yemiş ve elektroşokla işkence görmüş.

BBC muhabiri Çinli gözetmenler eşliğinde gezdiği kampta gördükleri karşısında zaman zaman isyan ediyor. Çin yetkililerine 'beyin yıkıyorsunuz' diyen muhabir çarpıcı ifşalarda bulunuyor. 

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