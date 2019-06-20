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Yavuz Sondaj Gemisi Akdeniz'e Uğurlandı

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, Temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz" dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Dilovası'nda bulunan Belde Port Limanı'ndan bugün Akdeniz'e uğurlanacak Yavuz sondaj gemisinin kaptan köşkünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Yavuz sondaj gemisinin jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre sondaj yapacağı lokasyonun daha sonra belirleneceğini ve bu kapsamda Karpaz açıklarında bir lokasyonun değerlendirileceğini söyledi. 

Bilgin, bundan sonraki lokasyonlar için de jeoloji ve jeofizik çalışmalarının dikkate alınacağını dile getirerek, "Bizim çalışmalarımızı tamamen bilimsel sonuçlar yönlendiriyor. Yaklaşık 5-6 yıl öncesinde başlatılan sismik çalışmaların sonuçlarını bugün alabiliyoruz. Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." diye konuştu. 

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