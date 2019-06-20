Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı mitingler ve açıklamalara tepki gösteren İmamoğlu, "Ben Cumhurbaşkanlığı makamını başka bir yere koyuyorum. Bir devlet omurgası vardır bu değişmemeli. İnsanların ortak ve sığınacağı makamlar olmalı. Bu aşırı siyasallaşmanın bir sonucudur. Belli ki bir yoğun kaybetme endişesi oluşmuş akıllarına ne geliyorsa konuşuyorlar" diye konuştu.

Rakibi Binali Yıldırım’ın Sayıştay raporunu kaynak göstererek, Beylikdüzü Belediyesi’nde 6.5 milyonluk kamu zararı tespit edildiğini belirterek, "İmamoğlu ve arkadaşları yargılanıyor" açıklamasına da yanıt veren İmamoğlu, konu hakkında ifadelerinin alındığını ancak henüz davaya dönüşmediğini söyledi. İmamoğlu, "Çalışanları düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar, usulsüz tahsisler değil" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından başlıkları şöyle:

"Ortaya koyduğu bütün önerileri de kabul ettim"

(‘Küçükkaya ile görüşmeniz sizce etik mi?’ sorusu üzerine) Etik mi sorusunu Mahir Ünal’a sorabilirsiniz. Görüşme yapılacağı konusunda karar birliği yapıldı. Ondan sonrasını yönetecek moderatör. Zaten o da kendi açıklamalarını yapıyor. Aradı, geldi, bir talebimiz olup olmadığını sordu. Ben kendime düşen etik davranışı yerine getirdim. Diğer kısımda etik kim davranmadı, Sayın Yıldırım etik davrandı mı, davranmadı mı ben bilemem. O kamuoyunun takdirinde. Ben hiçbir zaman bu işi basite almadım. Olması için en büyük çaba gösteren benim. Aynı zamanda bu işe ‘Vız gelir tırıs gider’ diyen de Sayın Yıldırım. Onun ortaya koyduğu bütün önerileri de kabul ettim. Kaldı ki ben bir kadın olması konusunda önerimi yapmıştım, onu reddetti. Neden reddetti bilmiyorum. Etik davranış konusunda ahlaki davranışları baştan aşağı yazın, kimin buna uygun olmadığını görürsünüz.