İstanbul Şile'de görülen hortum paniğe neden oldu

İstanbul'da Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu. Şile'de denizde oluşan hortumun o anları vatandaşlar tarafından amatör kameraya kaydedildi.