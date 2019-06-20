İstanbul Şile'de görülen hortum paniğe neden oldu
Şile'de sabah saatlerinde denizin üzerinde hortum çıktı. Paniğe neden olan hortumun o anları kaydedildi.
İstanbul'da Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu. Şile'de denizde oluşan hortumun o anları vatandaşlar tarafından amatör kameraya kaydedildi.