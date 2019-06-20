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Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından beri uygulanan vaadi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde muhtarlarla bir araya gelmiş ve burada vaat olarak “Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi” kuracağının sözünü vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 senesinde “Muhtarlık Bilgi Sistemi” (MBS) hayata geçirilmiş ve bugüne kadar gelen 50 bini aşkın başvurunun yüzde 97’sini çözüme kavuşturmuştu. Ayrıca İBB’nin bu sistemi sayesinde muhtarlar ellerindeki tabletler ile İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS) 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtarına içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi.

MUHTARLAR MAHALLENİN SORUNLARINI ANLIK BİLDİREBİLİYOR

Muhtar Bilgi Sistemi ile İstanbul’un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor.

Bu uygulama üzerinden İBB’nin 25 daire başkanlığı; 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor. 2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB’nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların talepleri daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor Bu uygulama ile mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.

2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97’si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

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