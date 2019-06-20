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Nusret Gökçe'nin restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı

Kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da yeni açtığı ve ünlü isimlerin akın ettiği yeni mekanında ziyaret çekmek isteyenlerin 20 bin TL para ödemesi gerektiği iddiası büyük yankı uyandırdı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, restoran zincirine bir yenisi daha ekledi. Gökçe, Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta restoran açtı ve kısa sürede dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı. Rezervasyonların dolduğu mekanda manzaralı masalarda oturmak isteyenlerin 20 bin TL hava parası vermeyi göze aldığı iddia edildi.

FUTBOLCULAR AKIN ETTİ

Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.

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