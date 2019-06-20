20 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Erdoğan'ın açıklamalarına İmamoğlu'ndan yanıt!

İmamoğlu: "Dava açılabilir, her şey olur biz de savunmamızı veririz.Bunu

en iyi Erdoğan bilir: Milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz." dedi.

Feti Yıldız'dan kritik seçim güvenliği açıklaması

Yıldız "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı,

31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz

milletimiz rahat olsun." dedi.

Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması

Erdoğan: ''Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor.

Pazar günü yapılacak seçimlerin sonuçları esas anketler.'' dedi.

Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyor mu ?

Dilek imamoğlu: "Kıskanmıyorum desem doğru olmaz. Bilemiyorum, buna cevap

veremeyeceğim. Beni o duyguya çok maruz bırakmıyor Ekrem" diye yanıtladı.

Bahçeli'den İmamoğlu-Küçükkaya buluşmasına çarpıcı yorum

Devlet Bahçeli, ''16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde

gazetecinin otel buluşması kesinlikle izah edilemeyecektir.'' dedi.

Meral Akşener yasaklandı mı?

İstanbul Valiliğinden açıklamada Valilikçe alınmış herhangi bir

yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.