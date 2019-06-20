20 Haziran Türkiye Gündemi yeni
20 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Erdoğan'ın açıklamalarına İmamoğlu'ndan yanıt!
İmamoğlu: "Dava açılabilir, her şey olur biz de savunmamızı veririz.Bunu
en iyi Erdoğan bilir: Milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz." dedi.
Feti Yıldız'dan kritik seçim güvenliği açıklaması
Yıldız "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı,
31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz
milletimiz rahat olsun." dedi.
Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması
Erdoğan: ''Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor.
Pazar günü yapılacak seçimlerin sonuçları esas anketler.'' dedi.
Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyor mu ?
Dilek imamoğlu: "Kıskanmıyorum desem doğru olmaz. Bilemiyorum, buna cevap
veremeyeceğim. Beni o duyguya çok maruz bırakmıyor Ekrem" diye yanıtladı.
Bahçeli'den İmamoğlu-Küçükkaya buluşmasına çarpıcı yorum
Devlet Bahçeli, ''16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde
gazetecinin otel buluşması kesinlikle izah edilemeyecektir.'' dedi.
Meral Akşener yasaklandı mı?
İstanbul Valiliğinden açıklamada Valilikçe alınmış herhangi bir
yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.