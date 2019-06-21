Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi

Apple’ın defalarca açığını bulmasıyla sık sık gündeme gelen 18 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, bugüne kadar 21 defa Apple’dan teşekkür belgesi aldı. Apple’ın onur listesine de eklenen Yiğitcan, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yazılımla ilgili bir bölüm okuyarak kendisini geliştirmek istiyor.

"Bir dakikalık merak mesleğim oldu"

Apple’da çeşitli işletim sistemlerinin pek çok güvenlik açığını bularak firmaya ileten Yiğitcan Yılmaz, "Bu sayede hem insanların güvenliğini sağlamış olduk hem de bu güvenlik sorunlarından insanların etkilenmesinin önüne geçtik. Apple ile iletişime geçerek bu konularda gerekli onarımların yapılmasını sağladık. Bu şekilde müşterilerin de güvenliği sağlanmış oldu" dedi.