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Ali Kemal Özcan Öcalan için 'yerli ve milli şahsiyet' dedi, yayından alındı

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, televizyonda bir programa canlı bağlantı yaptı ve İmrali'da Öcalan'la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Öcalan için "yerli ve milli bir şahsiyet" diyen Özcan, apar topar yayından alındı.

İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüştüğünü ve Öcalan’a ait olduğunu söylediği bir mektubu paylaşan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, bu iddialarla ilgili Habertürk yayınına katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünde yayınlanan “Nedir ne değildir” programına konuk olan Özcan, stüdyodakilerin “Mektubu nasıl aldınız?” sorusuna yanıtı “Basından aldım,” şeklinde oldu. Öcalan ve PKK üzerine yıllarca çalıştığını ifade eden Özcan, yayın esnasında “şahsi fikrimi belirtiyorum” diyerek Öcalan için “Yerli ve milli bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.

Moderatör Ersoy, Özcan’a mektupta yer aldığını belirttiği “Türkiye’ye yönelik küresel tehditler” kısmına değinerek, “Öcalan Türkiye’ye yönelik tehditleri mi önemsiyor” sorusunu sordu. Özcan ise, “Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir” sözlerini söyledi. Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak “Bu benim kendi görüşüm. Türkiye’nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye’ye vermiştir” dedi.

Bunun üzerine Özcan’a tepki gösterildi ve telefon bağlantısı kesildikten sonra Özcan yayından alındı.

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