GÜNCEL

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.

İlçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen ikin yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
Marmara'da hava durumu nasıl olacak! İşte o sorunun yanıtı
Marmara'da hava durumu nasıl olacak! İşte o sorunun yanıtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Kemal Özcan Öcalan için 'yerli ve milli şahsiyet' dedi, yayından alındı
Ali Kemal Özcan Öcalan için 'yerli ve milli şahsiyet' dedi, yayından alındı
Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor
Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi
21 Haziran Türkiye Gündemi
21 Haziran Türkiye Gündemi
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Ali Koç'tan taraftarına transfer müjdesi
Ali Koç'tan taraftarına transfer müjdesi
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?