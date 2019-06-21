Işıl Açıkkar'ın Erdoğan'a sorduğu soru kriz çıkardı! Canlı yayında panikledi

Saadet Partisi sorusu yanlış anlaşılınca...

Canlı yayın sırasında Binali Yıldırım'ın Saadet Partisi ile yaptığı görüşmeye değinen Işıl Açıkkar, bu noktadan hareketle şöyle bir soru yöneltti:

-"Milli Görüş Platformu başkanı -bir saniye şimdi ismini de yanlış söylemeyeyim- çok özür dileyerek efendim: Sayın Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' dedi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen beni.