Işıl Açıkkar'ın Erdoğan'a sorduğu soru kriz çıkardı! Canlı yayında panikledi
Işıl Açıkkar dün akşam TRT 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'I ağırladı ve gündeme dair sorular sordu. Canlı yayınlanan programda Işıl Açıkkar'ın Erdoğan'a sorduğu soru kriz çıkardı. Peki TRT Haber'i sunan Işıl Açıkkar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Işıl Açıkkar evli mi?
Işıl Açıkkar bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu twitter'da da TT oldu. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu programın moderatörlerinden biri olan Işıl Açıkkar, canlı yayında sorduğu soru ile kriz çıkardı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında Ahmet Hakan, Salih Nayman ve TRT 1 spikieri Işıl Açıkkar’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayınlanan programa ise Erdoğan'a sorulan bir soru damga vurdu.
Erdoğan'ın açıklamaları kadar TRT 1 kanalının ana haber sunucusu Işıl Açıkkar'ın hali programa damga vurdu. Dersine iyi çalışmayan Işıl Açıkkar, çok kötü bir performans sergiledi.
Saadet Partisi sorusu yanlış anlaşılınca...
Canlı yayın sırasında Binali Yıldırım'ın Saadet Partisi ile yaptığı görüşmeye değinen Işıl Açıkkar, bu noktadan hareketle şöyle bir soru yöneltti:
-"Milli Görüş Platformu başkanı -bir saniye şimdi ismini de yanlış söylemeyeyim- çok özür dileyerek efendim: Sayın Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' dedi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen beni.