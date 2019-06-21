POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreciAvrupalılarla ve İran'la değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gerginliğin her geçen gün arttığına işaret eden Çavuşoğlu, Körfez'de gemilerle ilgili yaşanan gelişmeler, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesi, yaptırım konusu ve Körfez içindeki diğer gerginliklerin tamamının tırmandığı bir dönemde İran'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Çavuşoğlu, gündemdeki bu konuları mevkidaşı Zarif ile değerlendirme fırsatı bulduklarını, yaptırımlar konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirdiklerini söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin nükleer anlaşmadan geçilmesinden sonraki süreci hem Avrupalılarla hem İran'la değerlendiriyoruz." dedi. 

''Zirvede alınan kararların takibini yaptık''

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen "Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde bir araya geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Zarif ile yaptığı görüşmede bu zirvede alınan kararların takibini yaptıklarını kaydetti.

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