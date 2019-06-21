Soylu'dan Fox Muhabirine "Siz ahlaksızlığı eleştirmiyorsunuz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Fox muhabiri İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu gizli buluşmasının ortaya çıkan görüntülerini sordu. Süleyman Soylu şu şekilde yanıt verdi:

Bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor bu milleti kandıran ve aldatan şu anda sizin televizyonunuzda program yapan arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Valiye it diyor ve kamera kayıtları sizde. Ben size çağrıda bulundum bunları yayınlayın diye. Benimle dalga geçer gibi beni programa çağırıyor. Afedersiniz ama edep aranır hale gelmişiz. Herkes haddini bilsin. Kendi işini yapsın. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum.

Soylu Fox muhabirine siz ahlaksızlığı yapanı değil ortaya çıkaranı eleştiriyorsunuz diyerek şunları kaydetti:

Görüntülerin paylaşılması için şunu söylüyorum Fatih Portakal da İsmail Küçükkaya da bu görüntüleri gördüler ve paylaşmadılar. Vatandaş gördü. Başka kaynaklardan aldılar ve gördüler. Vatandaşa karşı yapılan yanlış bir iştir. İkincisi ise hepimizi aldattınız. Bu arkadaşlar kim? İsmail Küçükkaya bütün Türk milletini aldattı. Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz. Ahlaksızları eleştirmiyorsunuz. Ahlaksızı eleştirin. İki ahlaksız var. Birisi bu toplantı içinde rakibine yanlış yapan ahlaksız öteki de bunu hazırlayan ahlaksız. Siz gidin bunları onlarla değerlendirmeye çalışın.