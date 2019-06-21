Hasan Mezarcı'nın Cenab-ı Allah ile anısı alay konusu oldu

19. dönem Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000 yılında kendisini "Meryem'den doğma İsa'yım" diye tanıtmıştı. Kimileri Mezarcı'nın delirdiğini kimileri de girdiği cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek bu ifadelerde bulunduğunu söylemişti. Ancak Hasan Mezarcı, eşiyle ve havarileriyle verdiği son röportajında inanılmaz açıklamalar yaparak mesih olduğunu ısrarla vurguladı.

140 Juniors'ın videosunda ilk olarak Hasan Mezarcı'nın eşi Esin Tatlı Mezarcı görünüyor ve kendisini tanıtıyor. Kalp damar cerrahı uzman doktoru olduğunu söyleyen Esin Mezarcı, “Fahişe Meryem’im”diyerek, kendisini İsa sayesinde recmedilmekten kurtulmuş bir kadın olarak gösteriyor.

Allah ile olan anısını anlattı: Röportajın bir kısmında ise Cenab-ı Allah ile anısını anlatan Mezarcı, iddia ettiği anısı nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Anısına “Bir gün bir manevi alemde Cenab-ı Allah ile beraber yolculuk yapıyoruz. Böyle konuşarak gidiyoruz. Çok yüksek bir dağa doğru tırmanıyoruz." diyerek başlayan Mezarcı, şu şekilde devam etti;