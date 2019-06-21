DÜNYA

Mısır'dan basınının yaklaştırılmadığı Mursi'nin mezarına İsrail resmi kanalına izin

Mısır makamları gece vakti apar topar defnettikleri ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin toprağa verildiği mezarlıktan sadece İsrail televizyonunun görüntülemesine izin verdi.

Duruşma salonunda vefat etmesinin ardından 18 Haziran sabahı sadece ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle defnedilen Mursi'nin mezarına hiçbir basın yayın kuruluşunu yaklaştırmayan Mısır makamlarının, sadece İsrail'in KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais'in görüntü almasına izin vermesi dikkati çekti. 

KAN muhabiri Kais, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı Kahire'nin kuzeydoğusundaki Nasr semtinde bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin de defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı.

Mezarların içinde rahatlıkla dolaşan Kais, daha sonra yayını Kahire sokaklarında sürdürdü. Ülkede hayatın doğal seyrinde devam ettiğini belirten Kais, Mursi'nin vefatının Mısır sokağındaki yansımasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Mursi'nin, mahkeme salonunda sanık kafesinde vefat etmesi sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında şafak vaktinde defnedilmesiyle oluşan bu büyük dramın, Mısır sokağında herhangi bir etkisi olmadı. Sanki hiç olmamış gibi."

Mursi'nin vefatının aynı şekilde Mısır basınında da çok basit bir şekilde yer aldığını ve Mursi'nin basında tehlikeli biri olarak değerlendirildiğini ifade eden İsrailli gazeteci Kais, yayın sırasında Kahire'de bir kahvede oturarak ülkenin en önemli gazetelerinden El-Ahram'ı karıştırıyor ve "Mursi'nin vefatından hiçbir şekilde söz edilmiyor." ifadelerini kullanıyor.

Mısırlıların İsrail kameralarına konuşmaya yanaşmadığını vurgulayan Kais, Mursi'nin vefatına yönelik tepkilerin sadece sosyal medyada yer aldığını ve söz konusu tepki selini İhvan üyesi aktivistlerin yönettiğini iddia ediyor.

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