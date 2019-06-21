Sel nedeniyle D100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya arası ulaşım durdu.
Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Eşme'de sel nedeniyle E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Şiddetli yağış
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.