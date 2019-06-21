Sel nedeniyle D100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Eşme'de sel nedeniyle E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.