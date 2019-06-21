POLİTİKA

Binali Yıldırım'a rap şarkılı destek

BAŞAKŞEHİR’de İstanbul adayı Binali Yıldırım’a "Benim kankalarım" diye bahsettiği rap'çi gençlerden şarkılı destek geldi.

Başakşehir’de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı. "Yaptık, yine yaparız" başlıklı şarkıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

"Benim kankalarım"

Klip, İstanbul’da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım’ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor. Binali Yıldırım’ın "Benim kankalarım" diye bahsettiği gençlerin şarkısının nakaratı ise şöyle:

Bir ay yıldız var gölgesinde. Biz yaptık yine beraber yaparız. Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız. Biz yaptık yine beraber yaparız.

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