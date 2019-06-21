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21 Haziran Türkiye Gündemi

21 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Yıldırım'dan Öcalan'ın mektubuyla ilgili önemli açıklama

Yıldırım: "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için
önemli değil. Biliyorsunuz İstanbul seçimine gidiyoruz.

Son İstanbul seçim anketi geldi!

23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucuna göre, Millet
İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 puanlık farklaönde görülüyor.

Süleyman Soylu'dan Fox Muhabirine Ağır Sözler

Bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor bu milleti kandıran
ve aldatan şu anda sizin televizyonunuzda program yapan arkadaşlar.

Kılıçdaroğlu'dan Demirtaş açıklaması

Demirtaş'in tutukluluk durumuna tepki gösterdi ve "Binali Yıldırım
'Kürdistan' deyince yargı harekete geçmiyorsa Selahattin Demirtaş'ın
ne işi var hapiste" dedi.

Mursi'nin mezarı ilk defa görüntülendi

Mısır makamları: Mursi'nin toprağa verildiği mezarlıktan
sadece İsrail televizyonunun görüntülemesine izin verdi.

Trump "İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum"

Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği,
ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürmüştü.

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