İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.