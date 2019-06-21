İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı
İSTANBUL Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
İSTANBUL Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.