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İstanbul Esenyurt'ta rehin tutulan 6 şahıs kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

İSTANBUL Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.

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