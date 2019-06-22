Yıldırım ile Bayülgen arasında kahkahaya boğan diyalog

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV 100 kanalında Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programına katıldı.

Okan Bayülgen, Binali Yıldırım'ın AK Parti'deki en güler yüzlü insan olduğunu söyleyerek, "Siz beni nasıl buluyorsunuz? Bunu İsmail'e (İsmail Küçükkaya) atfen soruyorum" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım ise, "Otel randevusundan önce daha iyiydiniz" diyerek cevap verdi.