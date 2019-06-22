DÜNYA

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Kolombiya’da ofis binasında telefona bakan kadın, yanından uzaklaşıp, gittiği merdiven boşluğunda düşme tehlikesi geçiren bebeğini, son anda yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Medellin kentinde meydana geldi. Yanındaki bebeğiyle birlikte iş yerlerinin bulunduğu bir binaya giden kadının, ofise girmek üzereyken telefonu çaldı. Telefonu açan kadın, kendisini arayan kişiyle konuşurken, elini bıraktığı bebeği yanından uzaklaştı. Bebek, merdiven boşluğuna doğru gitti. Merdiven boşluğundan aşağı doğru eğilen bebeğini gören anne, paniğe kapılıp, hamle yaptı. Anne, bu sırada sendeleyen minik bebeğini düşmek üzereyken son anda yakaladı. Bu sırada olaya şahit olan kişilerin telaş yaşadıkları görüldü.

O anlar, bina içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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