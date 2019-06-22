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E-5'te aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

E-5 karayolu Pendik mevkiinde kasasındaki metrelerce yükseklikteki aşırı yükle seyir halinde olan kamyonet tehlike saçtı. Kasadaki yüklerin yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. O anlar yoldaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

E-5 karayolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan kamyonet, kasasındaki metrelerce yükseklikteki aşırı yük ile yolda tehlike saçtı. Kamyonet kasasından metrelerce yükseklikte duran yüklerin yola devrilmemesi ise olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Sorumsuz kamyonet sürücüsü, yüklerin kasada güvenliksiz bir şekilde taşınmasına aldırış etmeyerek trafik güvenliğini hiçe saydı. 

Kamyonetin kasasındaki aşırı yük ile yolda tehlike saçtığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kasasında metrelerce yükseklikte aşırı yük taşıyan kamyonet yolda ilerliyor. 

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