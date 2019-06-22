GÜNCEL

Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görevi sırasında, gittiği yerlerde kendisini takip eden ambulansı uzun yıllar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ambulansı artık Tuğrul Akalın isimli vatandaş tarafından karavan olarak kullanılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin iz bırakan liderlerinden olan merhum Turgut Özal’ın görevi sırasında, kendisini gittiği yerlerde takip eden o dönemler Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans yıllar sonra İHA muhabiri tarafından ortaya çıkarıldı. Amerikan malı 1991 model olan ambulans şimdilerde 2 çocuk babası inşaat mühendisi gezginci Tuğrul Akalın tarafından karavana çevrilmiş durumda. 4 bin 700 motor hacmi ve 200 litreye yakın benzin deposu olan ambulans, o dönemin şartlarına göre oldukça kuvvetli ve büyük olduğu için çok fazla kullanılmadı. Ancak araç içerisinde ambulansa ait izler hala ilk günkü gibi çalışır vaziyette duruyor. 

Cumhurbaşkanı Özal, vefat ettikten sonra bir mühlet Cumhurbaşkanlığı’nda muhafaza edilen araç, ihale usulu satışa çıkarıldı. Satıştan sonra ikinci sahibi olan Akalın, araç ile ilgili, “Bu aracımız Sağlık Bakanlığı’na ait rahmetli Özal’ın ambulanslarından biriymiş. Araç büyüklüğünden dolayı çok fazla kullanılmamış, rahmetli vefat ettiği zaman da Cumhurbaşkanlığında bir alt geçit mevcut, o alt geçitten geçemediği için diğer ambulansa bindirmişler, bunu kullanmamışlar. Rahmetli öldüğünden itibaren de Cumhurbaşkanlığı içerisinde muhafaza edilmiş. Biz aracı 2014 yılında aldık. Aldığımızda çok kullanılmamıştı, bizden önce alan arkadaş ihale ile almış. Aldığımızda 20 bin kilometredeydi. Türkiye’de bunun parçalarını bulmak çok uygun değil. Amerika’da bunlar şahin aracı gibi çok bulunan araçlar. Bir çok parçasını Amerika’dan getirdik” dedi. 
Akalın, karavana çevirdiği Özal’ın ambulansı ile önümüzdeki aylarda Orta doğu turuna çıkacak. Oradan da izlenimlerini paylaşmayı isteyen Akalın, “Araç kullanılmaz vaziyette idi ve biz alıp restore ettik, rahmetliye saygımızdan dolayı kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
Adebayor, Fenerbahçe'den ‘garanti’ istiyor
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
Binali Yıldırım Saadet Partililerden neden özür dilediğini açıkladı
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
İstanbul seçimi için son anket Avrasya'dan geldi! Hangi aday ne kadar önde?
Marmara'da hava durumu nasıl olacak! İşte o sorunun yanıtı
Marmara'da hava durumu nasıl olacak! İşte o sorunun yanıtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
E-5'te aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı
E-5'te aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı
Siverek’te çekirge istilası
Siverek’te çekirge istilası
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor
Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Büyükçekmece'de fabrika yangını! 4 işçi hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de fabrika yangını! 4 işçi hayatını kaybetti
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?