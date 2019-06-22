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Hırsız-Bekçi kovalamacası kamerada

FATİH'te soydukları evin penceresinden atladıktan sonra bekçiler tarafından fark edilen 2 şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde 16 Haziran'da meydana geldi. Yaya devriye olarak görev yapan 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, 2 kişinin bir evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelileri kovalamaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

22 yaşındaki Mehmet A. ve 24 yaşındaki Yunus K.'nın yapılan üst aramasında ve pencereden atladıkları evin çevresinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, kapı açmaya yarayan bir kart ve bin 165 lira ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin de yoklama kaçağı oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bekçilerle, evin penceresinde atlayarak kaçan şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

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