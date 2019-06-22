Hırsız-Bekçi kovalamacası kamerada

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde 16 Haziran'da meydana geldi. Yaya devriye olarak görev yapan 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, 2 kişinin bir evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelileri kovalamaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

22 yaşındaki Mehmet A. ve 24 yaşındaki Yunus K.'nın yapılan üst aramasında ve pencereden atladıkları evin çevresinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, kapı açmaya yarayan bir kart ve bin 165 lira ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin de yoklama kaçağı oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bekçilerle, evin penceresinde atlayarak kaçan şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.