POLİTİKA

Murat Kurum “Kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz” 

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okmeydanı sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Okmeydanı’nda merakla beklenen kentsel dönüşümün müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir araya gelen Bakan Kurum, Beyoğlu’nda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durum da değerlendirilerek izlenecek yol haritası belirledi. Bakan Kurum ve Başkan Yıldız görüşmenin ardından Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelerek, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili müjdeyi verdiler. 

“Kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz” 

Okmeydanı sakinlerinin merakla beklediği müjdeli haberi veren Bakan Kurum, “Beyoğlu’na geldiğimizde dedik ki, bu kentsel dönüşümü yapacağız. Nasıl yapacağız? Yerinde yapacağız, hızlı yapacağız, yatay mimari esaslı yapacağız. Bu mahallede oturan kardeşlerimiz yine yaptığımız yeni projede de birlikte yaşayacaklar. Bu sözlerle karşınıza geldik ve kentsel dönüşüm projesini hakkaniyet çerçevesinde yapacağız demiştik.

Şimdi sözümüzü tutma zamanı. 1,5 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 8 bin 300 binanın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini başlatıyoruz. Temmuz ayında bölgede kuracağımız irtibat ofisi ile vatandaşımızın mülkiyet ve imar problemlerine ilişkin taleplerini alacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da bütün adalarda anlaşmak suretiyle etaplar halinde kentsel dönüşüm projesine başlamak istiyoruz” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
150 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası vardı! Yakalandı
150 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası vardı! Yakalandı
Adıyaman'da hırsızdan ev sahibine şaşırtan not
Adıyaman'da hırsızdan ev sahibine şaşırtan not
Bakan Murat Kurum’dan Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm müjdesi
Bakan Murat Kurum’dan Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm müjdesi
Sebze meyve fiyatları dip yaptı
Sebze meyve fiyatları dip yaptı
Bakan Fahrettin Koca önemli duyuru Sağlık personeline güzel haber
Bakan Fahrettin Koca önemli duyuru Sağlık personeline güzel haber
Süleyman Soylu açıkladı Yılbaşından bugüne kadar...
Süleyman Soylu açıkladı Yılbaşından bugüne kadar...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soylu: “Yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısını engelledik”
Soylu: “Yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısını engelledik”
Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki
Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Hırsız-Bekçi kovalamacası kamerada
Hırsız-Bekçi kovalamacası kamerada
Bülent Cevahir'in acı günü
Bülent Cevahir'in acı günü
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "İsraf düzeni sona erecek" söylemine yanıt
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "İsraf düzeni sona erecek" söylemine yanıt
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019