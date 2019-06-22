Murat Kurum “Kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz” 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir araya gelen Bakan Kurum, Beyoğlu’nda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durum da değerlendirilerek izlenecek yol haritası belirledi. Bakan Kurum ve Başkan Yıldız görüşmenin ardından Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelerek, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili müjdeyi verdiler.

“Kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz”

Okmeydanı sakinlerinin merakla beklediği müjdeli haberi veren Bakan Kurum, “Beyoğlu’na geldiğimizde dedik ki, bu kentsel dönüşümü yapacağız. Nasıl yapacağız? Yerinde yapacağız, hızlı yapacağız, yatay mimari esaslı yapacağız. Bu mahallede oturan kardeşlerimiz yine yaptığımız yeni projede de birlikte yaşayacaklar. Bu sözlerle karşınıza geldik ve kentsel dönüşüm projesini hakkaniyet çerçevesinde yapacağız demiştik.

Şimdi sözümüzü tutma zamanı. 1,5 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 8 bin 300 binanın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini başlatıyoruz. Temmuz ayında bölgede kuracağımız irtibat ofisi ile vatandaşımızın mülkiyet ve imar problemlerine ilişkin taleplerini alacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da bütün adalarda anlaşmak suretiyle etaplar halinde kentsel dönüşüm projesine başlamak istiyoruz” dedi.