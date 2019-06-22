Soylu: “Yılbaşından bugüne kadar 111 terör saldırısını engelledik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece’de düzenlenen Trabzonlu İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile kahvaltı programında, Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu burada masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile selamlaştı.

Soylu programda yaptığı konuşmasında Araklı’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “En zor anda onlarla birlikte olmak bunlar önemli. Bir devlet adamının bir yöneticinin kendi memleketi ile ilgili bir olayda orada olması şunu gerektirir. Neden niçin ne şekilde oldu bir daha tekerrür etmemesi ile ilgili bizim alacağımız tedbirlerdir. Terör örgütü PKK Tendürek’te hain bir saldırıya imza atmış bugün gibi hatırlıyorum. Ben ilk dersimi oraya gittiğimde aldım. Bir üs bölgesi yapılmış küçük bir kule ve bir gece yarısı baskına uğramışlar. Etrafta maalesef bizim bugün yaptığımız gibi gece görüşü olan kameralar ve sensörler yok. Daha kötüsü o kulenin giriş kapısı plastikten. Evlatlarımız orada şehit olmuştu. O zaman şunu anladım, eğer o tabloyu orada görmemiş olsam belki gelen raporlardan ve söylenenlerden ve üzüntümüzden bunun da önemli bir detay ve topyekün mücadele olduğunu buradaki eksikliklerin bertaraf edilmesi de aldığımız derslerden birisidir” dedi.