22 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan İstanbullulara sandık çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım'dan sert tepki: Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş insanlarıyla kahvaltı programında buluştu. Yıldırım, “Bölücü terör örgütü FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış. Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak” dedi.

Süleyman Soylu açıkladı Yılbaşından bugüne kadar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne sadece 111 terörist saldırısını, patlamasını, canlı bombayı engelledik." dedi.

Canan Kaftancıoğlu'na Öcalan'ın mektubu soruldu dikkat çeken yanıt

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, seçime saatler kala teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gündeme bomba gibi düşen mektubu soruldu. Kaftancıoğlu "Her renk ve fikirden 16 milyon İstanbullu ile ittifakımız devam ediyor'' dedi.

Pervin Buldan'dan Öcalan'ın mektubuna dikkat çeken yorum!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran çağrısını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik olarak seçim stratejisinde değişiklik söz konusu değildir" dedi.

İran'dan ABD'ye 'yaptırım' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.