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Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Youtuber Enes Batur'a yaptığı açıklama ile izleyenleri şaşkınlığa uğratacak bir rakam verdi.

Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un “Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok” sözlerine “RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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