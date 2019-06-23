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YouTuber Enes Batur, Damla Aslanalp ile evlilik iddialarına son noktayı koydu

Bir süre önce oyuncu Damla Aslanalp ile düğün yapan YouTuber Enes Batur, evlendiğini duyurmuştu. Evlendiğine kimseye inandıramayan Enes Batur, dün yayınladığı video ile Aslanalp ile evlilik iddialarına son noktayı koydu.

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz ay oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak Batur'un takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğiğn gerçek olmadığını yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini söyledi.

EVLENDİĞİNE KİMSEYİ İNANDIRAMAMIŞTI
21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği evlilik haberiyle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğraflarını ve davetiyesini paylaşmış hatta yakın dostlarının katıldığı bir kır düğünü bile organize etmişti. Davetiyeyi paylaştığı andna itibaren çoğu takipçisini evleneceğini inandıramayan Batur, katıldığı canlı yayınlarda bile evliliğinin gerçek olduğunu iddia etmişti. Ancak dün bir video yayınlayan fenomen evlilik iddialarına son noktayı koydu.

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