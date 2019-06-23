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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı mesajını verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. "Bu şekilde yapılmamalıydı" diyen Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'ndan oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı; 

“Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonra mevcut gelişmelerle, YSK kararıyla seçimin yenilenmesi yoluna gidildi. ''

''İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir''
Erdoğan, ''İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.'' dedi.

''Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim''
"Katılımın yüksek olması gerekiyor" diyen Erdoğan, ''İstanbul dışında olanları buraya taşımak ve tekrar buradan memleketlerine geri göndermek için çok gayret ettik. İstanbul’da olanlar da bu ilin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın yüksek olması gerekiyor. Hayırlı olsun diyorum. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim.''

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