POLİTİKA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul seçiminde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Bir oyla her şeyin değişeceğine olan inancımızı her zaman ifade ettik" diyen Buldan,

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul’da yenilenen seçimlerde oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Keşke 31 Mart seçimlerinde kullanılan oylar, gösterilen irade kabul edilseydi ve bugün bu seçimi yapmamış olsaydık. Ancak her şeye rağmen, halkın iradesi gasp edildiği için, halkın iradesine tahammülsüzlük gösterildiği için bugün 23 Haziran’da tekrardan sandık başına gittik" dedi.

"Sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum"

Fıtık ameliyatı olmasına rağmen Bakırköy’deki Murat Kölük İlkokulu’nda oy kullanan Buldan, "Ben bugün bu sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün bu sandıklardan barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün fışkıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

"Türkiye’nin de kaderini değiştirecek"

"İstanbul’un geleceğine, Türkiye’nin geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyen Buldan, "Bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul’un kaderini değil, aynı zamanda Türkiye’nin de kaderini değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

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