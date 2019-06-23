Kaftancıoğlu: Her şey çok güzel olacak

Saat 17.00'ye kadar sandıkta oy verme işlemi devam ederken, gözler siyasi partilerin temsilcilerinde.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seçim Koordinasyon Merkez’ne geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de SKM'ye geldiği görüldü.

Canan Kaftancıoğlu, "Her şey 31 Mart'ta çok güzel olmuştu, her şey bugün bir kez daha çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.