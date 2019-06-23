İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
CHP

Kaftancıoğlu: Her şey çok güzel olacak

Seçim Koordinasyon Merkezine gelen HP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Her şey 31 Mart'ta çok güzel olmuştu, her şey bugün bir kez daha çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Saat 17.00'ye kadar sandıkta oy verme işlemi devam ederken, gözler siyasi partilerin temsilcilerinde. 

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seçim Koordinasyon Merkez’ne geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de SKM'ye geldiği görüldü. 

Canan Kaftancıoğlu, "Her şey 31 Mart'ta çok güzel olmuştu, her şey bugün bir kez daha çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'dan İmamoğlu mesajları
Almanya'dan İmamoğlu mesajları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu
Muharrem İnce: Tek adam rejiminin de sonu yakındır
Muharrem İnce: Tek adam rejiminin de sonu yakındır
Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı
Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı
Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı
Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı
Adil Gür'den bomba 23 Haziran yorumu
Adil Gür'den bomba 23 Haziran yorumu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray'da otomobil takla attı: 3 ölü
Aksaray'da otomobil takla attı: 3 ölü
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
Ekrem İmamoğlu kaç yaşında aslen nereli Ekrem İmamoğlu ailesi kimdir?
Ekrem İmamoğlu kaç yaşında aslen nereli Ekrem İmamoğlu ailesi kimdir?
Trabzon Araklı'da sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu,2 kişi aranıyor
Trabzon Araklı'da sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu,2 kişi aranıyor
Hülya Avşar kızı Zehra Çilingirolu ile oyunu kullandı
Hülya Avşar kızı Zehra Çilingirolu ile oyunu kullandı
Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri
Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?